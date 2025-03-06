سون على رأس تشكيل توتنهام أمام ألكمار في الدوري الأوروبي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ألكمار بملعب استاد أفاس، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام ألكمار، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة ماتياس تيل وبرينان جونسون.

تأهل توتنهام إلى دور الستة عشر ببطولة الدوري الأوروبي، بعدما حجز مقعده مباشرة، باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما أطاح ألكمار بفريق جالطا سراي التركي من الملحق المؤهل لدور الـ16، بعدما فاز عليه بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تشكيل توتنهام ضد ألكمار في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: دجيد سبينس - آرشي جراي - كيفين دانسو - أودوجيو

خط الوسط: لوكاس بيرجفال - رودريجو بينتانكور - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - ماتياس تيل - برينان جونسون.