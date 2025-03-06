مسئول بـ الاتحاد الأوروبي: العالم العربي عازم على تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ العالم العربي قدم دعما قويا لكل العناصر التي كانت جزءً من البيان الختامي لإعادة إعمار قطاع غزة خطوة مهمة جدا ويعكس المجتمع الدولي ككل للالتزام بعملية إعمار قطاع غزة.

وأضاف سانينو في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تقديم خطة لإعادة الإعمار وحشد الدعم حولها وتحويل هذا التصور إلى واقع وتنفيذه يشكل إشارة مهمة إلى عزم العالم العربي إلى جانب الشركاء الدوليين الآخرين على العمل في هذا الاتجاه".

وحول الطريقة التي ينظر بها الاتحاد الأوروبي إلى عدم التزام إسرائيل بالكثير من القوانين الدولية في الوقت الحالي، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي : "يجب أن نواصل العمل والانخراط مع جميع الأطراف لضمان أن هذه الخطة تصبح واقعا، والاتحاد الأوروبي التزم التزاما قويا في الأشهر الماضية بالاستمرار في العمل مع جميع الأطراف لأنه لن يكون هناك استقرار أو سلام ما لم يكن الجميع مشاركا ويقوم بدوره في هذه العملية".