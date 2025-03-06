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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بـ"الاتحاد الأوروبي": النهج الصحيح هو بقاء سكان غزة في وطنهم وأرضهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ سكان قطاع غزة يجب أن يبقوا في أراضيهم، فهي أرضهم ووطنهم، مشددًا، على أن البيان الختامي للقمة العربية يعكس التزام المجتمع الدولي بخطة إعادة إعمار غزة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "سكان غزة عادوا إلى ديارهم بمجرد أن سنحت الفرصة لهم، حتى وإن اضطروا إلى العيش في خيام، مما يعكس مدى ارتباطهم بأرضهم، ويجب أن نحترم هذا الشعور".

وتابع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي، أن النهج الصحيح هو بقاء سكان غزة في وطنهم وأرضهم، مشيرًا، إلى أن سكان غزة يعتبرون هذه الأرض جزءً من هويتهم، مشددًا، على ضرورة التأكيد أن يكون مستقبل غزة خاليا من الجماعات الإرهابية، وبالتالي، فإن أفضل طريقة للمضي قدما هي ضمان وجود الفلسطينيين على أرضهم للعمل من أجل شعبهم وتنفيذ خطة إعادة الإعمار وضمان الأمن والحكم الرشيد لبلادهم.

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