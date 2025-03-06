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الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسئول بـ"الاتحاد الأوروبي": لدينا شراكة استراتيجية مع مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في الاتحاد الأوروبي ستيفانو سانينو، إنّ رئيسة المفوضية الأوروبية اتخذت قرارا بإنشاء إدارة عامة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج كإشارة قوية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط والأهمية التي يوليها الاتحاد لها.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية فيروز مكي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وهذه المنطقة التي يتم فيها إنشاء هيكل إداري مخصص لها بشكل حصري، ونهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية مع جميع دولة المنطقة".

وتابع، أن مصر لديها شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويسعى الاتحاد إلى ضمان تنفيذها وتوسيعها في المستقبل، كما يعمل الاتحاد من خلال تدشين هذه الإدارة إلى وضع اتفاق جديد مع دول المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

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