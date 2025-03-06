الأنبا رافائيل يقدم محاضرة لطلبة المستوى الدراسي الثاني حول “وحدانية الجوهر وتمايز الأقانيم”

نظم مركز القديس أرسانيوس للدراسات الآبائية، محاضرة لطلبة المستوى الدراسي الثاني، قدمها نيافة الأنبا رافائيل، تحت عنوان “وحدانية الجوهر وتمايز الأقانيم”.



وتناول الأنبا رافائيل، في محاضرته موضوع العقيدة المسيحية المتعلقة بالعلاقة بين الأقانيم الثلاثة في الثالوث المقدس، موضحًا مفهوم وحدانية الجوهر وتمييز الأقانيم.

كما قدم تفسيرًا عميقًا للمعاني اللاهوتية المرتبطة بهذا الموضوع، مما أثار نقاشًا مثمرًا بين الطلاب المشاركين.



يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمركز القديس أرسانيوس في تعزيز الفهم اللاهوتي، وتعليم الدراسات الآبائية لطلاب الكنيسة.