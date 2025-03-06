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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد كوبنهاجن في دوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي
تشيلسي
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أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة كوبنهاجن الدنماركي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يحل فريق تشيلسي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره كوبنهاجن بملعب استاد باركن، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام كوبنهاجن، في ظل جلوس أكثر من عنصر أساسي على مقاعد البدلاء.

تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري بـ18 نقطة.

بينما وصل كوبنهاجن إلى هذا الدور، بعدما تغلب على هايدينهايم الألماني في الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تشكيل تشيلسي ضد كوبنهاجن

حراسة المرمى: روبرت سانشيز 

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - توسين أدارابيويو - بينوت بادياشيلي 

خط الوسط: ريس جيمس - موسيس كايسيدو - دوسبري هال 

وفي الهجوم: كول بالمر - شومايرا ميوكا - تيريك جورج.

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