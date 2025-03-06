خاص.. حكام أجانب للقاء القمة بين الأهلي والزمالك الثلاثاء

كشف مصدر خاص عن اختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء القمة بين الزمالك والأهلي الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولي من المرحلة النهائية من مسابقة الدوري.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بدأ التواصل مع الاتحاد الاوربية لاختيار حكم لإدارة لقاء القمة رغم ضيق الوقت.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة صباح اليوم الخميس، جدول مباريات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء المرحلة الأولى أمس الأربعاء، حيث يواجه الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية يوم 13 إبريل من الشهر المقبل ومن قبلها مواجهة القمة أمام الزمالك يوم 11 مارس الجاري.

وتقام مباراة الزمالك والاهلي في التاسعة والنصف باستاد القاهرة الدولي، كما تقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري يوم 11 مارس الجاري على مدار 3 أيام.

كما تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين تضم الاولي 9 فرق تنافس علي لقب الدوري و هي بيراميدز و الاهلي و الزمالك و المصري و البنك الاهلي و سيراميكا و فاركو و بتروجت و حرس الحدود.

بينما تضم المجموعة الثانية و التي تنافس للهروب من شبح الهبوط حيث يهبط فريقين هذا الموسم ، وجاءت الفرق التسعة كالتالي زد و طلائع الجيش وسموحه والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وانبي و مودرن.