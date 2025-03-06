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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 9 عمال في حادث سير بالمنيا

حادث انقلاب تروسيكل
حادث انقلاب تروسيكل
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أصيب 9 عمال مقيمين بمركز سمالوط في المنيا في حادث انقلاب تروسيكل بطريق فرعي بقرية جبل الطير، شرق النيل بمركز سمالوط في المنيا، بسبب السرعة، أثناء العودة من العمل قبل الإفطار.

تلقي اللواء مجدي سالم  مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير امن المنيا والمشرف علي مركز سمالوط  يفيد بانقلاب تروسيكل شرق النيل أمام مركز سمالوط. 

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة الي موقع البلاغ، وتبين إصابة 9 عمال بينهم 5 سيدات مقيمين جميعا بمركز سمالوط. 

حيث تم نقل المصابين الي مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التصرف

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