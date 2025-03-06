القوة الضاربة تقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام سوسيداد بالدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

تقود القوة الضاربة تشكيل مانشستر يونايتد أمام ريال سوسيداد، حيث دفع أموريم بثلاثي هجومي مكون من، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو وجوشوا زيركزي.

تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

بينما بلغ ريال سوسيداد هذا الدور، بعدما أقصى ميتيلاند الدنماركي في الملحق المؤهل لدور الـ16 بنتيجة كبيرة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 7-3.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليني يورو

خط الوسط: ديوجو دالوت - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - باتريك دورجو

وفي الهجوم: جوشوا زيركزي - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.