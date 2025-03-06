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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جهود مكثفة للإنقاذ النهري بالمنيا لانتشال جثة طفل

الانقاذ النهري خلال
الانقاذ النهري خلال البحث عن جثمان طفل
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تكثف شرطة الإنقاذ النهري بمديرية أمن المنيا، البحث عن جثمان طفل لقى مصرعه غرقا في الترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، شمال المنيا. 

 كان اللواء مجدي سالم مدير أمن المنيا قد تلقي اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد المدير للحماية المدنية والمشرف على مركز سمالوط يفيد بمصرع طفل في العقد الأول من عمره غرقا بترعة الإبراهيمية. 

انتقل على الفور لمحل الواقعة، شرطة الإنقاذ النهري والعميد حسين سعيد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، والمقدم محمد ابو العزايم، رئيس مباحث المركز، ومعاونه الرائد محمد غلاب، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفل يدعى " طه محمد خليفه " 5 سنوات، ومقيم بمنطقة شرق الترعة بمدينة سمالوط، غريق في الترعة الإبراهيمية اثناء اللهو، وتكثف شرطة الانقاذ النهري البحث عن الجثمان. وجاري  تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة. 

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