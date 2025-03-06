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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صابرين: "عادل إمام ممكن يرجع للتمثيل تاني.. وبحلم بمشهد معاه"

صابرين
صابرين
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كشفت الفنانة صابرين عن احتمال عودة الفنان عادل إمام إلى العمل الفني مرة أخرى، وأنها لا تستبعد ذلك خلال الفترة المقبلة بل وتتمناه.

وأضافت في تصريحات أثناء استضافتها في برنامج "حبر سري"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم أنه في حالة عودة الزعيم للمشاركات الفنية مرة أخري، ستطلب المشاركة معه حتى ولو مشهد واحد فقط.

وأكملت الفنانة صابرين حديثها أن الفنان عادل إمام هو الوحيد الذي تتمنى العمل معه دون أي قيد أو شرط، ودون مقابل مادي، وفي أي وضع وهي أمنية تتمنى أن تتحقق في المستقبل القريب.

واختتمت الفنانة صابرين أن الزعيم عادل إمام هو نجم استثنائي في تاريخنا الفني، وله مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، وزعيم للفن.

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