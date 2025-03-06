البنوك تتيح فتح الحسابات مجانًا الأسبوع المقبل احتفالًا باليوم العالمي للمرأة

تبدأ البنوك العاملة في السوق المحلية، الأسبوع المقبل، فتح الحسابات المصرفية مجانًا وبدون حد أدنى، وذلك ضمن فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري.

تسهيلات مصرفية لدعم الشمول المالي

وحدد البنك المركزي عددًا من الأنشطة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، منها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم الخدمات المصرفية الملائمة للجمهور، مع إخطار قطاع الشؤون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.

كما شدد على ضرورة فتح حسابات جديدة للعملاء دون رسوم أو حد أدنى، وإصدار بطاقات الدفع المسبق أو البطاقات المدينة، مع تشجيع العملاء على تفعيلها واستخدامها في المعاملات المالية.

فعاليات الشمول المالي على مدار العام

تتضمن قائمة فعاليات الشمول المالي عدة مناسبات على مدار العام، أبرزها:

احتفالية المرأة (8 - 31 مارس) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

(8 - 31 مارس) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. اليوم العربي للشمول المالي (1 - 30 أبريل).

(1 - 30 أبريل). احتفالية الشباب (1 - 15 أغسطس) بمناسبة اليوم العالمي للشباب.

(1 - 15 أغسطس) بمناسبة اليوم العالمي للشباب. احتفالية الفلاح (1 - 15 سبتمبر) بمناسبة عيد الفلاح.

(1 - 15 سبتمبر) بمناسبة عيد الفلاح. احتفالية الادخار (15 - 31 أكتوبر) بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار.

(15 - 31 أكتوبر) بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار. احتفالية الأشخاص ذوي الهمم (1 - 15 ديسمبر) بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

الشمول المالي يواصل النمو

شهدت معدلات الشمول المالي ارتفاعًا ملحوظًا، لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024، مقارنة بـ 70.7% في 2023، بمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 إلى 2024. ويأتي ذلك في ظل توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سن فتح الحسابات المصرفية للشباب إلى 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا، تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

23.3 مليون سيدة تمتلك حسابات مالية

وكشف البنك المركزي أن عدد السيدات اللاتي يستخدمن الحسابات المالية بلغ 23.3 مليون من إجمالي 33.9 مليون، بنسبة نمو 295% مقارنة بعام 2016، مما رفع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%.

وأظهرت البيانات تطور الشمول المالي للمرأة على مدار السنوات، حيث ارتفع من 19.1% في 2016 إلى 24.3% في 2017، ثم إلى 28.2% في 2018، قبل أن يسجل 44.4% في 2019 و46.4% في 2021، ليصل إلى 57.6% في 2022، ثم 62.7% في 2023، حتى بلغ 68.8% بنهاية 2024.