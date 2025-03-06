وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس أبوقرقاص

قام صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، بتفقد انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة أبو قرقاص التعليمية، ومتابعة مدرستي اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة ، ومدرسة بنى عبيد الإعدادية بنين، التابعتين لإدارة أبو قرقاص التعليمية.
بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة ، حيث تابع انتظام العملية التعليمية ومدى تنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة ، وأثنى على انضباط الطلاب في الحضور، مشددا على أهمية تشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسية ، بما يسهم في رفع مستوى تحصيلهم العلمي وتشجيعهم على التفوق.
ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة بنى عبيد الإعدادية بنين ووجه "صابر " خلال متابعته للمدرسة بتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات ، واطمأن لحسن سير العملية التعليمية، وانتظام الطلاب بالحضور للمدرسة ، وخلال جولة المتابعة أوصى بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة، من حيث الفصول والطرقات والسلم ودورات المياه، والاهتمام بالصيانة العامة للمنشآت .
رافق وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة دكتور مصطفى أبو الفتوح مدير إدارة المتابعة والتقييم.