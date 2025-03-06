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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يتابع سير العملية التعليمية بمدارس أبوقرقاص

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا يتابع سير العملية التعلي
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  قام صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، بتفقد انتظام العملية التعليمية في مدارس إدارة أبو قرقاص التعليمية، ومتابعة مدرستي اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة ، ومدرسة بنى عبيد الإعدادية بنين، التابعتين لإدارة أبو قرقاص التعليمية.

 بدأ وكيل الوزارة جولته بمدرسة اللواء فاروق طه عبد الله الثانوية المشتركة ، حيث تابع انتظام العملية التعليمية ومدى تنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة ، وأثنى على انضباط الطلاب في الحضور، مشددا على أهمية تشجيع الطلاب للمشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة والفعاليات المدرسية ، بما يسهم في رفع مستوى تحصيلهم العلمي وتشجيعهم على التفوق.

ثم توجه وكيل الوزارة لمدرسة بنى عبيد الإعدادية بنين ووجه "صابر " خلال متابعته للمدرسة بتنفيذ التقييمات الأسبوعية في مواعيدها المقررة، ومتابعة كراسات الواجب والتقييمات ، واطمأن لحسن سير العملية التعليمية، وانتظام الطلاب بالحضور للمدرسة ، وخلال جولة المتابعة أوصى بضرورة الاهتمام بنظافة المدرسة، من حيث الفصول والطرقات والسلم ودورات المياه، والاهتمام بالصيانة العامة للمنشآت .

رافق وكيل الوزارة خلال جولة المتابعة دكتور مصطفى أبو الفتوح مدير إدارة المتابعة والتقييم.

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