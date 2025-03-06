النيران تلتهم كشك وأموال سيدة في دمياط

انهارت الحاجة هدى أو أم محمد كما يطلق عليها أهالي عزبة البرج في محافظة دمياط، بعد أن رأت كل ما تملك في الدنيا أكلته النيران وأصبح رمادا، حيث استيقظت فجرا على استغاثة من جيرانها وصراخ وأن الكشك الخاص بها اشتعلت به النيران وهو كل ما تملك في الحياة وأولادها متزوجين وهذا الكشك مصدر دخلها الوحيد.

وأضافت أم محمد الكشك به كل ما أملك حيث أنني جلبت بعض البضائع والمنتجات لبيعها وكنت مشتركة في جمعية قبضت أموالها ووضعتها في الكشك ليلا كي أقوم صباحا واتوجه لشراء بعض البضائع لبيعها في شهر رمضان الكريم ولكن النيران أتت على الكشك والبضاعة والأموال الخاصة بالجمعية لأجد نفسي مدمرة وبدون مصدر دخل او أموال وانا ارملة اصرف على أولادي حتى زوجتهم ولدي ولد اصرف عليه في الجيش حاليا ومصاريف علاجي وأدويتي .

وتابعت أم محمد: “ لا أستطيع سداد باقي الجمعية المطلوبة مني شهريا والكشك الذي كنت اسد من مبيعاته احترق وبداخله بضاعة لم اسدد باقي ثمنها حتى الآن وعلاجي وأدويتي لا أستطيع شراؤها بعد ان احترق مصدر دخلي وجزء من منزلي الملاصق الكشك واصبحت في الشارع لا اعلم كيف سأواجه متطلبات الحياة” .

وتجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق واخماد النيران وتم اخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق واخماد النيران وتم الدفع بقوات الإطفاء .

كما تم اخطار قوات الشرطة حيث قامت بمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه وكشف ملابسات الواقعة وأسباب الحريق بعد معاينة موقع الحريق وأخذ أقوال الشهود .