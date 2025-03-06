مستقبل وطن المنيا يستعد لانطلاق مسابقة أوائل الطلبة الموسم الرابع 2025

عقد حزب مستقبل وطن المنيا الاجتماع التنظيمي للجنة العليا لمسابقة أوائل الطلبة الموسم الرابع 2025 بمقر أمانة المحافظة لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق المسابقة بكافة المراكز والأقسام خلال الفترة من التاسع من مارس حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢٥برئاسة النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ورئيس اللجنة العليا بأمانة المحافظة وحضور كامل هيئة اللجنة العليا وبعض متابعي المراكز والأقسام من أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة

جدير بالذكر أن اللجنة تضم وفقاً للائحة: وليد عبدالقوي – أمين تنظيم المحافظة " مقرراً" وطاهر فتح الباب وأحمد عبدالجواد – الأمناء المساعدين "نواب لرئيس اللجنة" ؛ وعضوية كلاً من الأمانات النوعية (الشباب- الاعلام- العمل الجماهيري- الثقافة والفنون والرياضة- العلاقات العامة – العلاقات الحكومية – المتابعة_ صناعه المحتوي ).

تأتي المسابقة في إطار اهتمام الحزب بالعملية التعليمية وتشجيع الطلاب على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبني على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وإعلاء قيم التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية.

يتم تنفيذ المسابقة على ثلاث مراحل:(المرحلة الأولى) تكون للتنافس بين المدارس "الابتدائية/ الإعدادية" على مستوى الإدارات التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول في كل مرحلة تعليمية لتمثل الإدارة التعليمية.(المرحلة الثانية) يكون التنافس على مستوى المحافظة بين المدارس الفائزة بالمركز الأول في المرحلة الأولى تم فيها تحديد فريق واحد لكل مرحلة تعليمية ممثلاً للمحافظة.(المرحلة الثالثة) تتم على مستوى الجمهورية بين الفرق الفائزة بالمركز الأول من المرحلة الثانية وذلك لتحديد المحافظات الفائزة بالمركز الأول والثاني لكل مرحلة تعليمية على مستوى الجمهورية.

تم خلال الاجتماع تحديد أدوار الأمانات المشاركة في التنفيذ، كما تم الاتفاق على انطلاق المسابقة بكافة المراكز والأقسام في التاسع من مارس 2025.

وتم التأكيد على التعاون التام مع الإدارات التعليمية والظهور بالمظهر المشرف واللائق للمسابقة وتحقيق الهدف المنشود من المسابقة

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