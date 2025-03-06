فحص طبي لأفشة وعطية الله لتحديد موقفهما من قمة الأهلي والزمالك

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن خضوع محمد مجدي أفشة ويحيى عطية الله لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفحص طبي لتحديد مدى إمكانية لحاقهما بمباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني أفشة من إصابة عضلية أبعدته عن تدريبات الفريق ومبارياته الرسمية طيلة الفترة الماضي، فيما يعاني المغربي يحيى عطية الله من كسر في عظام الوجه وخضع لعملية جراحية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد حملا توقيع جراديشار ومروان عطية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدول، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.