رسميًا.. زد يفسخ تعاقده مع مجدي عبد العاطي

أعلن نادي زد إف سي، اليوم الخميس، رحيل مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن منصبه.

ويرحل مجدي عبد العاطي عن تدريب زد، بعد إعلان النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب زد

وجاء في إعلان زد: «رحيل الكابتن مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق الأول لنادي زد، نشكرك على كل شيء».

وفسخ نادي زد تعاقده مع مجدي عبد العاطي، بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، آخرها عدم تأهل زد إلى مجموعة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، ليخوض الفريق منافسات مجموعة الهبوط للدرجة الأدنى.

وكان مجدي عبد العاطي يتولى تدريب زد منذ صيف 2022، كما نجح في التأهل بالفريق إلى الدوري الممتاز.

واحتل زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز تحت قيادة المدرب مجدي عبد العاطي، وذلك برصيد 21 نقطة من 17 مباراة.