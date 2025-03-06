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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ياسر إبراهيم وجراديشار جاهزان لقمة الأهلي والزمالك

جراديشار
جراديشار
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كشف مصدر داخل النادي الأهلي جاهزية ياسر إبراهيم ونييتس جراديشار لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

وتعافى ياسر إبراهيم مدافع الفريق من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، فيما كشف الفحص المبدئي للمهاجم السلوفييني إصابته بإجهاد عضلي في مباراة طلائع الجيش الماضية بالدوري. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي فوزًا هامًا على حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد حملا توقيع جراديشار ومروان عطية، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة الدول، في افتتاح مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. 

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