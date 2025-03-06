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الخميس 06 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حسام حبيب ضحية برنامج رامز جلال في حلقة اليوم

حسام حبيب
حسام حبيب
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يحل المطرب حسام حبيب ضيفاً في حلقة اليوم، من برنامج "رامز إيلون مصر"، والمذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الفنان رامز جلال، ويذاع وقت الإفطار مباشرةُ.

وينتظر الجمهور الحلقة خاصةً وأن المطرب حسام حبيب له الكثير من الأزمات مع المطربة شيرين عبد الوهاب زوجته السابقة، على مدار سنوات طويلة.

وتقوم فكرة البرنامج على ظهور الضيف "الضحية" كمشارك ضمن لجنة تحكيم مسابقات الكشف عن المواهب، وبحضور لجنة تحكيم من الفنانة نوال الزغبي، ولاعب الكرة السعودي محمد نور، ورامز جلال.

ويظهر بعدها رامز أثناء الخضوع لتجربة أحد المتسابقين ثم يتم تبديله مع شخص آخر، ليفاجئ الضيف بملابس الإنسان الآلي، ويبدأ أحداث المقلب مع الضيف.

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