إيقاف فرد أمن تعدى على سيدة بالضرب في مستشفى بدمياط

سادت حالة من الغضب لدى أهالي محافظة دمياط، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه أحد أفراد الأمن بمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة وهو يعتدي بالضرب على سيدة في المستشفى وإصابتها في وجهها، حيث طالب الأهالي بضرورة التصدي لتلك الواقعة.

ومن جانبها أصدرت إدارة كلية الطب ومستشفى جامعة الأزهر بدمياط بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي في واقعة تعدي فرد أمن على مرافقة مريض في ضوء ما تم تداوله بشأن واقعة تعدي أحد أفراد الأمن بالمستشفى على مرافقة أحد المرضى المحجوزين، حيث تؤكد إدارة المستشفى التزامها التام بتوفير بيئة آمنة ومحترمة لجميع المرضى وذويهم، وكذلك العاملين بالمستشفى.

وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات التالية فور علم الإدارة بالواقعة حيث تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

كما تم إيقاف فرد الأمن المعني عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيق واتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح الداخلية.

كما تم التواصل مع المرافقة المتضررة للتأكد من حالتها النفسية والجسدية، والتعبير عن أسف المستشفى الكامل لأي ضرر قد لحق بها.

كما تم التأكيد على التزام جميع أفراد الأمن والعاملين بالمستشفى بأعلى معايير السلوك المهني والإنساني، واتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وأعلنت إدارة الكلية والمستشفى أن أي تجاوز في حق المرضى أو مرافقيهم غير مقبول، وسيتم التعامل معه بكل حزم وفقًا للوائح والقوانين. نؤكد كذلك على التزامنا بتقديم أفضل خدمة طبية وإنسانية لجميع المرضى في بيئة آمنة ومحترمة كما نود الإشارة الي ان إدارة المستشفي قامت بإبلاغ قسم الشرطة بالواقعة لتتولي التحقيق لحفظ الحقوق للجميع ومن ثم عرض الموضوع علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.