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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وجبة سريعة التحضير تنهي حياة طفلة في البدرشين

تعبيرية
تعبيرية
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لقيت طفلة مصرعها بعد إصابتها بحالة تسمم، نتيجة تناولها وجبة سريعة التحضير فاسدة، بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بوصول "عائشة" 10 سنوات طالبة، إلى المستشفى جثة هامدة، إثر تعرضها لحالة قيء شديد بعد تناولها وجبة سريعة التحضير فاسدة، ما أدى إلى وفاتها في الحال جري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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