غدا.. أول قمة رسمية مخصصة للعملات الرقمية في البيت الأبيض

أكد أحمد عزام، محلل أسواق المال، أن ممثلي العملات الرقمية يواجهون المحاكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الإدارات الرئاسية السابقة كانت معارضة لهذا النوع من الأصول المالية، إلا أن الوضع تغير مع وصول دونالد ترامب إلى الحكم.

وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح عزام أن البيت الأبيض سيستضيف غدًا الجمعة أول قمة رسمية مخصصة للعملات الرقمية، لافتًا إلى أن "ساكس"، الذي عينه ترامب للانضمام إلى إدارته، كان سابقًا من المؤيدين لهذا القطاع، مما يعكس تحولًا واضحًا في موقف الحكومة الأمريكية من العملات الرقمية مقارنة بإدارة جو بايدن.

وأضاف عزام أن حملة ترامب الانتخابية تلقت دعمًا كبيرًا من أصحاب العملات الرقمية، حيث ساهم المؤسسون في تمويلها بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن بول أتكينز يُعد أحد أبرز المؤيدين لهذا المجال، وأن الشخصيات التنفيذية الحالية في قطاع العملات الرقمية تُعتبر ذات تأثير إيجابي على مستقبلها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية قمة الغد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث نقاط رئيسية تستدعي الاهتمام، وعلى رأسها مسألة التنظيم في الولايات المتحدة، مشددًا، على أنّ أي خطوات تنظيمية تتخذها واشنطن سيكون لها تأثير واسع، إذ ستسير الدول الصديقة لها على خطاها في وضع الأطر التنظيمية للعملات الرقمية.

https://www.youtube.com/watch?v=TBN6r3t8Yqo