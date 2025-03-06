ننشر قرارات النيابة لكشف لغز مقتل تاجر مواشي بالجيزة

باشرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من قسم شرطة الحوامدية، بشأن العثور على جثة تاجر داخل أرضه الزراعية بنطاق دائرة قسم الحوامدية جنوب الجيزة.

العثور على جثة تاجر مواشي بالحوامدية

وعاينت النيابة جثمان الضحية؛ والتي ظهر عليها آثار تهشم في الجمجمة، الأمر الذي يعزز وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبناءً عليه فإن النيابة كلفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإجراء التحريات وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم إلى النيابة .

كما أمرت النيابة بتوقيع الصفة التشريحية لجثمان المتوفي، والتصريح بدفنه عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما استمعت النيابة لأقوال أهلية المتوفي ومناقشتهم حول وفاة الضحية، وتفريغ آلات لمراقبة المحيطة بالواقعة إن وجدت.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بالعثور على جثة شخص داخل أرض زراعية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة "محمد" 30 عامًا يعمل تاجر مواشي، وتوفي متأثرًا بإصابته بكسور في الجمجمة، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.