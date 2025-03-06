علي جمعة: مين قال إن الموسيقى والأغاني حرام.. السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو لعبادة الإله

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن حكم الغناء والموسيقى، قائلًا إن حلاله حلال وحرامه حرام.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين والدنيا»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الخميس، إن كلمات الأغاني يجب أن تكون لائقة، نافيًا وجود مانع في أن تتحدث عن الحب أو السياسية أو الوطنية أو مدح النبي، أو غير ذلك.

وأشار إلى أن العديد من العلماء أباحوا الغناء والموسيقى ولكن بشروط تضمن عدم تحولها إلى فتنة، معقبًا: «مين قال إن الموسيقى والأغاني حرام؟ لكن خلونا نسمع حاجات ترقق القلب، ده السيمفونية التاسعة لبيتهوفن تدعو لعبادة الإله»، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الغناء والموسيقى موجودة من أيام القدماء، مستشهدًا بالآلات الموسيقية عند الفراعنة والإغريق وغيرها من الحضارات.