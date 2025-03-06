عاشور يهنئ جامعة القاهرة لحصول كلية الطب على اعتماد الجمعية الدولية للكلى

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن سعادته بحصول كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة على اعتماد الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN) كمركز تدريبي إقليمي معتمد حتى عام 2030، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس ريادة جامعة القاهرة في المجال الطبي، ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقدم الوزير التهنئة إلى أسرة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عبد الصادق، رئيس الجامعة، مشيدًا بدور الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار، وحرصها على تطوير المنظومة الطبية والتعليمية، بما يساهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

كما أشاد الوزير بجهود كلية طب قصر العيني، برئاسة الأستاذ الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، في تطوير تخصص أمراض وزراعة الكلى، والارتقاء بمستوى التدريب الطبي، مما انعكس على تحقيق هذا الاعتماد الدولي المرموق.

وأكد الدكتور محمد عبد الصادق أن هذا الإنجاز يُعبر عن التزام جامعة القاهرة بتقديم تعليم طبي متطور، مشيرًا إلى أن اعتماد قصر العيني كمركز تدريبي إقليمي للكلى يُعزز من مكانة الجامعة على المستوى الدولي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع المؤسسات الطبية العالمية.

ووجّه رئيس الجامعة التحية والتقدير إلى قيادات كلية الطب ووحدة الكلى، وكافة الأساتذة والأطباء المشاركين، لجهودهم الحثيثة في تحقيق هذا التميز العلمي والطبي.