ads
الخميس 06 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

متطوعو الهلال الأحمر يوزعون وجبات الخير على أهالي دمياط

دمياط
دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة  دمياط، مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل.

وقال أحمد عوض امين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، انه تم بحث الحالات الأكثر احتياجا وتصنيف اكثرهم احتياجا ومعرفة المناطق الجغرافية لهم خاصة من يعيشون بمفردهم او الغير قادرين على خدمة انفسهم ويتم توزيع وجبات الإفطار ساخنة ومطهاة جيدا عليهم بشكل يومي بحيث يتم توفير وجبة الإفطار لهم.

وأضاف أحمد عوض إننا أيضاً نقوم بتوزيع وجبات السحور على الأسر المحتاجة ونقوم بتوفير سلع جيدة جدا وبمشاركة كبيرة من المتبرعين من اجل توفير الوجبات سواء إفطار أو سحور بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك.

دمياط احداث دمياط الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اللواء أيمن الشهابي محافظا دمياط اخبار دمياط