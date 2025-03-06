متطوعو الهلال الأحمر يوزعون وجبات الخير على أهالي دمياط

قام متطوعو جمعية الهلال الأحمر المصري في محافظة دمياط، مرتدين الزي الأحمر بتوزيع وجبات الخير على الأهالي في محافظة دمياط وفي المساكن الشعبية والمناطق الأكثر احتياجا في دمياط خلال شهر رمضان المبارك حيث يتم طهي الوجبات داخل مطبخ جمعية الهلال الأحمر بدمياط وتوزيعها على الأسر المحتاجة بمشاركة العشرات من الشباب والفتيات المتطوعين لذلك العمل.

وقال أحمد عوض امين عام جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، انه تم بحث الحالات الأكثر احتياجا وتصنيف اكثرهم احتياجا ومعرفة المناطق الجغرافية لهم خاصة من يعيشون بمفردهم او الغير قادرين على خدمة انفسهم ويتم توزيع وجبات الإفطار ساخنة ومطهاة جيدا عليهم بشكل يومي بحيث يتم توفير وجبة الإفطار لهم.

وأضاف أحمد عوض إننا أيضاً نقوم بتوزيع وجبات السحور على الأسر المحتاجة ونقوم بتوفير سلع جيدة جدا وبمشاركة كبيرة من المتبرعين من اجل توفير الوجبات سواء إفطار أو سحور بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك.