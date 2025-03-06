صحة المنوفية: مرور لمتابعة معايير الطوارئ بمستشفى قويسنا المركزي

نفذت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بمستشفى قويسنا المركزي.

وقاد الجولة الدكتور محمود علي، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة، لمتابعة سير العمل في الأقسام الحرجة والتأكد من تطبيق المعايير المنظمة لدخول وخروج الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم الرعاية الطبية العاجلة وفقًا للمعايير المعتمدة.

رافقه خلال الجولة أحمد الشبراوي، المشرف العام على المشروع القومي للرعايات والحضانات بإدارة الطوارئ، حيث شدد على أهمية التنسيق المستمر مع طوارئ المديرية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، وعدم ترك أي حالة دون الرعاية اللازمة، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وتأتي هذه الجولات التفقدية في إطار جهود مديرية الصحة بالمنوفية لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة وتحسين جاهزية أقسام الطوارئ لضمان أفضل مستوى من الرعاية للمرضى.