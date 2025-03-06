محافظ دمياط يناقش خطة تطوير قصور الثقافة

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع نجوى كيوان بعد صدور قرار لها بتسير أعمال مدير عام هيئة الثقافة ، حيث هنأها " محافظ دمياط " بمناسبة توليها مهام عملها الجديد معربًا عن خالص امنياته لها بالتوفيق والسداد.

وناقش "محافظ دمياط " خلال اللقاء عدد من ملفات عمل فرع الهيئة بدمياط، واستعرض محاور الخطة التي تم وضعها بالتنسيق بين المحافظة و وزارة الثقافة، من خلال الحلول التى تم وضعها لتطوير قصر ثقافة مدينة دمياط الجديدة، وتشغيله واستعادة دوره التنويري والثقافى ، حيث وجه ببدء العمل فى ضوء تلك الخطة.

وعلى جانب آخر، ناقش "المحافظ" الموقف الحالى لقصر ثقافة مدينة دمياط، والحلول المقترحة ، لاستكماله وتشغيله ، وعليه وجه الدكتور أيمن الشهابى بدراسة تلك الحلول وتحديد الأنسب منها ، وبحث أيضًا الموقف الخاص بقصر ثقافة مدينة فارسكور، وآلية استكمال كافة اشتراطات الحماية المدنية لاستضافة المسرحيات خلال الشهر المقبل .

وأكد الشهابى على تحقيق طفرة بمنظومة العمل و ضرورة بذل أقصى الجهود لتعزيز أنشطة الفرع ، وإطلاق مبادرات ثقافية تستهدف الفئات المختلفة ورفع الوعى بالقضايا المختلفة باعتبار الثقافة هى القوة الناعمة بمصر.

واستعرض الدكتور أيمن الشهابى أيضًا الخطوات التى اتخذتها المحافظة بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتطوير قصرى ثقافة مدينتى دمياط ودمياط الجديدة ، واستعرض كذلك الجهود المبذولة لاستكمال مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر وووضع مهرجان دمياط على خريطة مصر السياحية والعديد من ملفات العمل.

فيما وقد ناقش " المحافظ " مقترحات أعضاء الهيئة لتعزيز عناصر الجذب بدمياط بشكل كامل، وأكد " محافظ دمياط " اهتمام المحافظة البالغ بملف السياحة والملفات المرتبطة بها وتعزيز المقومات المتنوعة والاستفادة منها ، لتنشيط السياحة بكافة أنواعها بدمياط ، مؤكدًا أن كافة المقترحات التى يتم طرحها باجتماعات الهيئة يتم دراستها لوضع حلول جذرية للتحديات الراهنة، وتحقيق التنمية السياحية والمستدامة بالمحافظة.