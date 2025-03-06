رئيس مركز ومدينة أشمون يتابع المشروعات والخدمات الحكومية

أجرى خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة ميدانية بقرى سبك الأحد وطليا لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل جولته بزيارة مجمع الخدمات الحكومية بسبك الأحد، حيث تفقد انتظام العمل بالمقر، وعقد لقاءً مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، موجهاً بتنسيق الجهود مع الجهات المعنية ورئيس الوحدة المحلية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تابع سير العمل بمركز تنمية وصحة الأسرة بسبك الأحد، أحد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للأهالي.

وفي إطار الجهود المستمرة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، تفقد النمر أعمال رفع نواتج التطهير ومخلفات الهدم على جانبي ترعة النجار بطريق أشمون – طليا – البرانية – الكوادي، مشدداً على أهمية تكثيف أعمال النظافة لمنع انتشار الأمراض المعدية وتهيئة بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس المدينة على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل المتواصل لتحسين مستوى الخدمات، مشيداً بدور العاملين في مختلف القطاعات.

رافقه خلال الجولة طارق سعد جمعة، نائب رئيس المدينة لشؤون القرى، وخالد صقر، رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد، و صبحي غالي، سكرتير الوحدة المحلية بطليا.