الزراعة تفتتح حلقة عمل حول تشغيل وصيانة آلات مكافحة الجراد الصحراوي

افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، حلقة عمل إقليمية في مجال تشغيل وصيانة آلات مكافحة الجراد الصحراوي.

التي نظمها أمانه المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وذلك في حضور الدكتور أيمن عمر رئيس مجموعة الطوارئ والاستجابة السريعة نيابة عن الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد وممثل مكتب الشرق الأدنى وشمال افريقيا، والدكتور محمد يعقوب مساعد الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو بمصر، د مأمون العلوي الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى، والدكتور كامل الحلاج بمكتب فاو مصر.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان حلقة العمل تأتى في اطار مجموعة من ورش العمل الإقليمية والمحلية والدورات الحقلية التي تنظمها لإدارة مع المنطقة الوسطى لمكافحة الجراد الصحراوي وتهدف حلقة العمل هذه إلى الاطلاع على أحدث التقنيات التطبيقية في استخدام آلات الريش والتي حدث بها تطور كبير في الفترة الأخيرة بسبب التطور التكنولوجي في تصنيع مبيدات مكافحة الجراد الصحراوي حتى تتلاءم مع الظروف الصحراوية والتغيرات المناخية من شدة الرياح وارتفاع درجات الحرارة وذلك في اطار نقل هذه التطورات وتبادل الخبرات بين العاملين في مكافحة الجراد الصحراوي.

بعدها توجه رئيس الإدارة المركزية إلى الإدارة العامة لمنطقة القناة وسيناء حيث عقد اجتماع مع العاملين بالمنطقة والتأكيد على أهمية المثابرة على العمل ورفع القدرات دائما بالاطلاع وضرورة التواجد في الحقول ووسط المزارعين للتعرف على مشاكلهم وحلها وكذلك فحص الزراعات وتفقد سير العمل بصوب انتاج المفترس الاکاروسي بالمنطقة وهو احد العوامل الحيوية الهامة التي تبنتها الوزارة للحد من استخدام المبيدات حيث يتم اطلاقه في زراعات الفراولة والفاصوليا وذلك للحد من آفة العنكبوت الأحمر مما يساهم في الحصول على منتجات آمنة ويزيد التصدير.

وقام رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات يرافقه مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة ومدير عام المنطقة ومهندسي المنطقة بالمرور على زراعات المانجو للتأكد من إتمام اعمال المكافحة بها بعد عمليات التقليم خصوصاً العفن الهبابي والذي يؤثر على الإنتاجية بسبب تأثير الحشرات الثاقبة الماصة، كما قام بالمرور على بعض زراعات القمح في بعض المناطق.

وقال ان الزراعات في حالة جيدة ولا تأثير للآفات المتواجدة حيث تتم اعمال المكافحة اول بأول.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارة والعاملين بها في إدارة منظومة مكافحة الآفات في جمهورية مصر العربية ومراقبه الآفات ودعم المزارعين بكل سبل الدعم خصوصاً صغار المزارعين.

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