جامعة أسيوط تنظم فعاليات اليوم الترحيبي والتعريفي لأطباء التدريب الدفعة 60

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نظّمت كلية الطب بالجامعة فعاليات اليوم الترحيبي والتعريفي لأطباء التدريب الدفعة (60)، تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة سهير قاسم، مدير البرنامج الإلزامي لتدريب الأطباء.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي أطباء التدريب الدفعة (60) على بدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتهم التدريبية والمهنية، موجها إلى أهمية مواصلة التعلم والتطوير المستمر لمهاراتهم، والاطلاع على كل ما هو جديد في مجالات الطب والبحث العلمي، ليكونوا أطباء أكفاء قادرين على الممارسة الطبية المتميزة، ومؤكدا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية وتدريبية داعمة، من خلال عقد اللقاءات العلمية والدورات التدريبية، وتقديم كافة أوجه الدعم العلمي لرفع كفاءتهم، وتدريبهم على المهارات الأساسية في مختلف التخصصات الطبية.

شهد فعاليات اليوم الترحيبي حضور كل من: الدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الجامعي الرئيس، بالإضافة إلى أطباء تدريب برنامج (5+2) الدفعتين (60) و(59)، ومنسقي البرنامج من مختلف الأقسام الطبية.

من جانبه، وجّه الدكتور علاء عطية أطباء البرنامج بضرورة الاستفادة القصوى من الفترة التدريبية، والتي تسهم بشكل كبير في اكتساب المزيد من الخبرات العملية، وتنمية مهارات التواصل بين الزملاء، وتعزيز العمل الجماعي. كما شدد على أهمية نقل الخبرات من الأساتذة والأطباء في كيفية التعامل مع الحالات المرضية وحالات الطوارئ، والالتزام بضبط النفس، مع التأكيد على مواصلة التعلم والتدريب لمواكبة المستجدات الطبية في مختلف التخصصات.

كما أثنى الدكتور محمد عبد الرحمن على جهود كلية الطب في توفير بيئة تعليمية وتدريبية تُسهم في إعداد أطباء مؤهلين ومتميزين قادرين على خدمة المنظومة الطبية. ودعا الأطباء إلى التحلي بالهدوء والتركيز خلال المرحلة التدريبية، وتحقيق أقصى استفادة من كل مرحلة جديدة يلتحقون بها، إلى جانب اكتساب المزيد من المهارات والخبرات العملية.

بدورها، أوصت الدكتورة هدى مخلوف أطباء التدريب بضرورة التعلم المستمر واكتساب الخبرات من زملائهم وأساتذتهم، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية للممارسات الطبية أثناء التعامل مع المرضى، والحفاظ على أسرارهم، واحترام جميع أفراد المنظومة الطبية، واختيار القدوة من بين الأساتذة المتميزين.

وأعرب الدكتور خالد عبد العزيز عن سعادته بالتواجد مع دفعة جديدة من أطباء المستقبل، مؤكدًا أنهم يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية. كما دعا الأطباء إلى التحلي بالتواضع والرحمة والإنسانية، واتباع أخلاقيات المهنة في التعامل مع الحالات المرضية، والاستفادة من التدريب العملي الذي يُقدَّم لهم بالمستشفيات الجامعية. ووجّه الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في نقل خبراتهم ومعارفهم إلى الأجيال الجديدة.

كما هنأت الدكتورة سهير قاسم أطباء التدريب الدفعة (60) ببدء مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية والعلمية والاجتماعية، مشيرةً إلى أنها لا تقل أهمية عن السنوات الدراسية بالكلية. وقدّمت الشكر لإدارة الجامعة، بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي، على دعمها المستمر لأبنائها من الطلاب وأطباء التدريب وأعضاء هيئة التدريس، وحرصها على خلق بيئة داعمة للتطوير والإبداع، وتخريج أطباء مؤهلين على المستوى المحلي والدولي.

ونيابة عن أطباء الدفعة (59)، هنأ الطبيب محمد مدني أطباء التدريب بالدفعة (60) على بدء هذه المرحلة الجديدة في عالم الطب العملي، والتي ستكون مليئة بالفرص والتحديات. كما وجّه نصائحه للأطباء الجدد بضرورة مواصلة التعلم، والاستفادة من خبرات الأساتذة والزملاء، وعدم التردد في طلب النصيحة، والتعامل بالرحمة والإنسانية مع المرضى.

واختُتمت فعاليات اليوم بتكريم الدكتورة سهير قاسم، ومنسقي البرنامج من مختلف الأقسام الطبية، وهم: الدكتور أحمد عباس، أستاذ بقسم النساء وال توليد، والدكتورة نجلاء سامي، أستاذ مساعد بقسم طب الأطفال، والدكتور محمود ثابت، أستاذ مساعد بقسم الجراحة.

كما تم تكريم ليدر أطباء تدريب الدفعة (60)، تقديرًا لجهودهم في إنجاح البرنامج التدريبي، وتعزيز كفاءة الأطباء المتدربين.