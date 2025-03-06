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الخميس 06 مارس 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: يجب أن تكون حماس خارج المشهد في غزة بعد الحرب

فرنسا
فرنسا
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أيدت فرنسا، الخميس، خطة عربية لإعادة بناء قطاع غزة تحت الإدارة المستقبلية للسلطة الفلسطينية، مضيفة أن حماس يجب أن تُستبعد "بالكامل" من إدارة القطاع.
وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الاقتراح الذي أقره الزعماء العرب يوم الثلاثاء "يشكل أساساً جدياً وموثوقاً للاستجابة لاحتياجات إعادة الإعمار والحكم والأمن بعد حرب غزة". 
وأضاف، ولكن الخطة لابد وأن تستبعد حماس بالكامل من حكم غزة، حيث يتعين نزع سلاحها ومنح إسرائيل ضمانات أمنية جدية".

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