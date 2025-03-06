اتصالات الشيوخ توافق على توصيات بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على التوصيات المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتعلقة بمخرجات الذكاء الاصطناعي.

وأكد النائب علاء مصطفى خلال المناقشة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني واضح لحماية المصنفات المنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، مع تحديد حقوق التأليف والنشر للأعمال الناتجة عن هذه التقنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

وتشمل التعديلات إدراج تعريف قانوني للمصنفات الرقمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعملية تسجيل وإيداع تلك المصنفات ضمن السجلات الرسمية.

وأشادت اللجنة بالمقترح، مؤكدة أن هذه التعديلات تسهم في مواكبة التطورات التكنولوجية وتحقيق حماية قانونية عادلة للمحتوى الرقمي المبتكر في ظل الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.