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الخميس 06 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حماس: تهديدات ترامب تشجع إسرائيل على نقض اتفاق الهدنة

حماس
حماس
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قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها الحركة إذا لم تعيد الرهائن المحتجزين في غزة "تشجع" إسرائيل على التراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن "هذه التهديدات تزيد من تعقيد الأمور فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشجع حكومة الاحتلال على عدم تنفيذ بنوده".

وطالب ترامب، الأربعاء، حماس "بالإفراج عن جميع الرهائن الآن، وليس لاحقا"، بما في ذلك رفات الرهائن القتلى، "أو سيكون الأمر قد انتهى بالنسبة لكم".

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