وكيل صحة بني سويف تزور المرضى من الأشقاء الفلسطينيين

أجرت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بني سويف، يرافقها الدكتور محمد قريبة وكيل المديرية زيارة للمرضي من الأشقاء الفلسطينيين الموجودين بمستشفيات المحافظة للاطمئنان عليهم وعلي مرافقيهم والتأكيد علي تقديم كافة أوجه الدعم لهم وتوفير كافه السبل الممكنة لتسهيل الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بتوفير كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

وثمنت الدكتورة سماح جاد جهود وزارة الصحة التي قدمت كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وجهود جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن علي توفير كافه سبل الراحة للأشقاء الفلسطينيين، وجهود الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ببني سويف.



وفي نهاية الزيارة قدمت وكيل وزارة الصحة باقات الورود وهدايا ترحيب للأشقاء الفلسطينيين.