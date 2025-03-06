مي سليم ضيفة "بداية جديدة".. حديث عن الفن والأمومة وتمكين الشباب

الخميس 06/مارس/2025 - 04:36 م

استضاف بودكاست "بداية جديدة" في حلقته السادسة الفنانة مي سليم، حيث تحدثت عن رحلتها الفنية، وأبرز المحطات التي شكلت مسيرتها، بالإضافة إلى علاقتها بابنتها، ودور مبادرة "بداية" في تثقيف المجتمع وتعزيز الوعي.



خلال الحلقة، أشادت مي سليم بدور المبادرة في تمكين الأجيال الشابة، مؤكدةً أهميتها في توفير الدعم والتوجيه للأطفال منذ الصغر، مما يساعدهم على بناء مستقبل مستقر. كما نوهت إلى دورها في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الفرص التعليمية والمهنية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.



تحدثت مي سليم عن علاقتها المميزة بابنتها، مؤكدة أن الأمومة شكلت تحولًا جوهريًا في حياتها، حيث باتت ابنتها الداعم الأكبر لها على الصعيدين الشخصي والمهني.



كما استعرضت مسيرتها الفنية، مشيرةً إلى أن بداياتها لعبت دورًا أساسيًا في تنمية موهبتها، وأن أول أعمالها كان بمثابة انطلاقة حقيقية لها في عالم التمثيل. وتطرقت إلى تجربتها في فيلم "الديلر" إلى جانب خالد النبوي وأحمد السقا. وصفتها بالتحدي الكبير الذي منحها فرصة للنمو والتطور كممثلة.



أما عن مشوارها الفني، فتحدثت عن البدايات التي صنعت اسمها، مشيرةً إلى أن أول دور قدمته كان نقطة تحول في مسيرتها، كما استذكرت تجربتها في فيلم "الديلر" مع النجمين خالد النبوي وأحمد السقا، ووصفتها بالتحدي الكبير الذي ساهم في تطوير أدائها الفني.



من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.



وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.



يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.