باحث سياسي: إسرائيل قلقة من انفتاح واشنطن على حماس ومفاوضاتهما المباشرة

قال الدكتور رمزي عودة، الكاتب والباحث السياسي، إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الأوساط الإسرائيلية من المفاوضات المباشرة بين حركة حماس والولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت تصريحات تؤكد انزعاج قادة إسرائيل من هذا المسار الجديد.

وأوضح «عودة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تخشى من أن يؤدي انفتاح واشنطن على حماس إلى تعزيز موقع الحركة كجهة حاكمة لقطاع غزة، وهو تطور ترفضه القيادة الإسرائيلية بشكل قاطع، بينما في المقابل تشعر حماس بارتياح تجاه هذه المحادثات المباشرة مع الإدارة الأمريكية.

وأشار الباحث السياسي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت حاسمة، محذرًا حماس من عواقب عدم الاستجابة لمطالب الولايات المتحدة، والتي تشمل خروج كوادر الحركة من قطاع غزة وتسليم الأسرى والمحتجزين، مؤكدًا وجود تهديدات بعواقب وخيمة حال تجاهل تلك المطالب.

وأضاف أن اللقاءات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وقيادات من حركة حماس كانت تهدف إلى إيصال رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالضغوط الأمريكية، مع تأكيد أنه لن يكون لحماس دور في مستقبل غزة ما لم تلتزم بهذه الشروط.

https://youtu.be/A4bJp15E38c?si=BORjSy16-x5jnIDx