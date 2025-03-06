ننشر أسعار وأغرب أصناف الأسماك في دمياط

يزيد إقبال أهالي محافظة دمياط على شراء الأسماك بمختلف أنواعها، حيث إن أهالي محافظة دمياط يقبلون على الدواجن والبط في أول أيام شهر رمضان المبارك، ومن ثم يزيد الإقبال بشكل جماهيري على أسواق السمك سواء في سوق القنطرة او مدينة عزبة البرج.

ثلثا أسطول الصيد المصري

وتعد مدينة عزبة البرج في دمياط اشهر المدن الموجود بها حلقات سمك بمختلف أنواعه، كما انها من المناطق المعروفة بصناعة السفن واليخوت البحرية منذ قديم الزمن، فهي لها تاريخ عريق وممتد لأجيال عديدة من أهالى المدينة المقيمين بداخلها، فأكثرهم يعملون بحرفة صناعة السفن بمختلف أشكالها وأحجامها، على الرغم من أنها مهنة شاقة وتستغرق المزيد من الوقت والجهد والتكلفة.

أسعار تنافسية للأسماك في دمياط

وتعد أسعار الأسماك في دمياط محافظة دمياط تنافسية بالنسبة لنظيرها في أي محافظة أخرى حيث يبلغ سعر كيلو البلطي ٧٠ جنيها و١٠٠ جنيه سعر كيلو سمك الشبار.

رزق الغلابة

ويبلغ سعر كيلو السمك الشبار في معارض أهلا رمضان في القرى ٥٠ جنيهت للكيلو الواحد ويزيد الإقبال عليه كثيرا.

اشهر واغرب الأصناف

وهناك العديد من الأسماك في محافظة دمياط اشهرها وأغربها سمك الكلوخ وسعره ٢٠٠ جنيه للكيلو وسمك الفحار وسعره ١٧٠ جنيها للكيلو واسماك الهليلي وسعره ٢٠٠ جنيه للكيلو واسماك البوري ١٨٠ جنيها للكيلو واسماك الدنيس وسعره ٢٥٠ جنيها للكيلو.