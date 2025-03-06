السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي حلاً للنزاع

جددت المملكة العربية السعودية دعمها الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية الصحراء، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007، تشكل الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وجاء هذا الموقف خلال أشغال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المغربية – السعودية، التي انعقدت يوم الأربعاء 5 مارس 2025 في مكة المكرمة، حيث شددت المملكة العربية السعودية على أن أي تسوية لهذا النزاع لا يمكن أن تتم إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية.

وينضم هذا التأكيد السعودي إلى مواقف العديد من الدول الداعمة لحق المغرب القانوني والتاريخي في أقاليمه الجنوبية، في ظل تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.