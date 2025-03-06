وحدة الكلى والديلزة بمستشفى المنصورة الجامعي تحصل على اعتماد الجمعية الدولية

أعلن الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن اعتماد وحدة الكلى والديلزة بمستشفى المنصورة الجامعي من قبل الجمعية الدولية لأمراض الكلى (ISN) كمركز تدريبي إقليمي تابع لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجالات: تخصص الكلى العام - الغسيل البريتوني - الغسيل الدموي لمدة خمس أعوام.

ووجّه رئيس الجامعة التهنئة إلى الدكتور أشرف شومه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وإدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور وليد منير مدير مستشفى المنصورة الجامعي، كما وجه سيادته التهنئة للدكتور فايز القناوى رئيس أقسام الباطنة العامة، الدكتور علاء صبري رئيس وحدة الكلى والديلزة، ولجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، لجهودهم المبذولة في إدارة العمل في قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، والذي كان من نتاجها صدارة قطاع المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة في مجال تقديم خدمات صحية نوعية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتميز.

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن إدارة الجامعة قد أولت اهتمامًا كبيرًا بدعم مستشفياتها الجامعية، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطن، والتيسير على المرضى وتوفير خدمات طبية تلبي احتياجاتهم، كونها تقدم خدماتها الطبية إلى ما يقرب من ثلث سكان مصر بمعدلات تردد قاربت على 2 مليون مريض سنويًّا.

يشار إلى أن وحدة الكلى والديلزة بمستشفى المنصورة الجامعي تعد ضمن أكبر الوحدات المتخصصة بالمستشفيات الجامعية في مصر، وتضم أحدث أجهزة الغسيل الكلوي، والموجات الصوتية، وأجهزة فصل البلازما، ويجرى بها سنوياً أكثر من 6000 غسلة كلوية، 600 جلسة فصل بلازما، 360 خزعة كلوية، تركيب اكثر من 1500 قسطرة غسيل كلوي مؤقتة ودائمة.

كما تقوم الوحدة بتقديم خدمات التدريب على أعلى مستوى للعديد من أطباء وزارة الصحة والزمالة المصرية والبورد العربي.