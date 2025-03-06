إصابة 15 مدنيا بعد إطلاق مقاتلة 8 قنابل بالخطأ في كوريا الجنوبية

قال مسؤولون إن طائرتين مقاتلتين كوريتين جنوبيتين أسقطتا عن طريق الخطأ ثماني قنابل على منطقة مدنية خلال مناورة مشتركة بالذخيرة الحية مع الجيش الأمريكي يوم الخميس مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وأعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية في بيان إن قنابل MK-82 التي أطلقتها طائرات مقاتلة من طراز KF-16 سقطت خارج ميدان الرماية، واعتذرت وأعربت عن أملها في الشفاء العاجل للمصابين وقالت إنها ستقدم تعويضات وستتخذ خطوات أخرى ضرورية، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأوضحت القوات الجوية أن الطائرات المقاتلة كانت تشارك في مناورة إطلاق نار لمدة يوم واحد مع الجيش الأمريكي في بوتشون وهي مدينة قريبة من الحدود المدججة بالسلاح مع كوريا الشمالية.

وأضافت القوات الجوية أيضا أن لجنة ستحقق في الحادث وتفحص حجم الأضرار التي لحقت به.

وأشار مسؤول في القوات الجوية لم يتم الكشف عن هويته لمراسلين محليين إلى أن طيارا لإحدى طائرات KF-16 أدخل إحداثيات خاطئة لموقع قصف.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية لم يكشف عن هويته للصحفيين إن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات لتحديد سبب إسقاط الطائرة الثانية من طراز KF-16 قنابل على منطقة مدنية.

وفي إفادة تلفزيونية، وصف عمدة مدينة بوتشون بايك يونج هيون القصف بأنه "فظيع" وحث الجيش على وقف التدريبات في المدينة حتى يصوغ خطوات موثوقة يمكن أن تمنع تكرار ذلك.

وقال إن مدينة بوتشون، التي يبلغ عدد سكانها 140 ألف نسمة، توفر ثلاثة ميادين رماية رئيسية للجيشين الكوري الجنوبي والأمريكي.