سكرتير بني سويف يترأس ورشة عمل حول منظومة إصدار تراخيص المحال العامة

ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ،ورشة العمل التي تم عقدها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة .

شهدت الورشة حضور، المستشار وليد البوشي المستشار القانوني باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، المهندس محمدعبد المنعم مدير النظم والتطبيقات بوزارة التخطيط ،ومن المحافظة: داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ،هيثم محمد مقرر لجنة متابعة مراكز التراخيص، مها عبد العزيز مسؤول ملف تراخيص المحال العامة بالمحافظة، شادية فاروق مسؤول قانوني بلجنة متابعة مراكز تراخيص المحال العامة ، ورؤساء المدن ومديري ومفتشي تراخيص المحال العامة ومهندسي التنظيم بالوحدات المحلية.

تناولت الورشة الرد على استفسارات مديري ومفتشي التراخيص ومهندسي التنظيم بشأن تحديث المنظومة ومقترح عمل دورة مستندية لإصدار التراخيص ، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات من اللجنة، مع التأكيد مراجعة كافة النقاط التي تم طرحها والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه في تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، بجانب قيام المختصين بعرض وتقديم شرح واف عن القانون والإشكاليات التي تواجه العاملين خلال الدورة المستندية للطلب لتأهيلهم للتعامل بشكل قانوني وسليم.