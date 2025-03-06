سراج يشهد احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوي للأزهر الشريف، الذي يوافق السابع من شهر رمضان المبارك من كل عام، ذكرى تأسيس الأزهر الشريف، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



حضر الاحتفال الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، والدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم، نائب المستشار العسكري، والدكتور أحمد حمادي، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بسوهاج، والدكتور فتحي عبد العال، ممثلاً عن جامعة الأزهر، والنائب أحمد عواجة، والنائب زكريا حسان، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، والقمص كيرلس فهيم، ممثلاً عن الكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية، ورجال وعلماء الأزهر الشريف.



تضمن الاحتفال فقرات متنوعة بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها كلمات لرئيس المنطقة الأزهرية وعدد من الحضور حول دور الأزهر في نشر الفكر الوسطي، والمساهمة في تحقيق المصالحات المجتمعية، ودعم قضايا المرأة، إلى جانب دوره في نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه. كما تم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف وعلمائه، واختُتم الحفل بفقرة للإنشاد الديني والمديح.



وفي كلمته، هنأ محافظ سوهاج الحضور والمنتسبين للأزهر بهذه المناسبة، مشيدًا بدور الأزهر الرائد في نشر الفكر الوسطي للإسلام، والتصدي للفكر المتطرف بجميع اللغات، مؤكدًا على مكانة الأزهر العريقة التي امتدت لأكثر من ألف عام دون منافس في علمه وعلمائه.



وعلى هامش الاحتفال، قام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية بإهداء المصحف الشريف، مقدمًا من مشيخة الأزهر، إلى محافظ سوهاج تقديرًا لدعمه أنشطة وفعاليات الأزهر بالمحافظة.

1000056305

1000056307

1000056301

1000056295