رئيس «التأمين الصحى» يتفقد مستشفى المنيا للتأكد من سير العمل خلال رمضان

أجري الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، زيارة مفاجئة إلى مستشفى المنيا للتأمين الصحي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من رفع حالة الاستعداد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.

حيث تفقد، أقسام الاستقبال والطوارئ، الباطنة، العمليات، الحضانات، الأورام، المناظير، والرعاية المركزة، كما اطلع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتقييم أداء المستشفى، والوقوف على جاهزية الفرق الطبية، بما يحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.

وخلال الزيارة، شدد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي على أهمية التعاون والعمل الجماعي بين الفرق الطبية والإدارية، لتحقيق الأهداف المنشودة في قطاع الصحة العامة، كما أكد أهمية تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين.

يذكر أن المستشفى تضم 212 سريرا ومجموعة متنوعة من الأقسام الطبية المتخصصة، تشمل: الحضانات ، الخدمات المقدمة ط، الرمد ، الباطنة العامة، العظام ، الجراحة ، المسالك ، الانف والأذن ، النساء والولادة ، الأطفال ، الحضانة ، رعاية القلب، رعاية مركزة، رعاية ما بعد القسطرة القلبية، رعاية الصدمات المخية، رعاية الأطفال، رعاية الاستقبال والطوارئ، الأشعة، الأشعة التداخلية، مناظير الجهاز الهضمي، الاستقبال والطوارئ.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد جمال رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية.

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