شبورة كثيفة وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الجمعة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء .

كما يشهد غدا الجمعة شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و قد تصل لحد السيول على مناطق مناطق من سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و وشمال الوجة البحرى ومدن القناة ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجمعة ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمي والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمي والصغري 13 درجة .