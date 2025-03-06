نائب محافظ الأقصر: "فخور كوني خريج مؤسسة الأزهر العريقة"

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نائبًا عن المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الخميس، في الاحتفال الذى نظمته منطقة الأقصر الأزهرية، بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف والذى عقد بقاعة مؤتمرات المنطقة بالعوامية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر، ونواب برلمانيون، ورجال الدين المسيحي، ووكلاء الوزارات المختلفة، وممثلو الأحزاب، والمجتمع المدني.

نائب محافظ الأقصر

وفى كلمته، عبر نائب محافظ الأقصر، عن فخره واعتزاره كونه خريج مؤسسة الأزهر العريقة وأرسل خالص تحياته لفضيلة الإمام الأكبر أبن محافظة الأقصر، كما نقل تحيات المحافظ الأقصر والذى حالت ظروف سفره دون المشاركة في الاحتفال، مضيفًا أن الدور الحقيقى لتنمية المجتمعات وبناء الإنسان يكمن في الوعى الحقيقي، لأن الوعى يواجه مشكلتين أما وعى زائف أو لا وعى من الأساس، وهنا تكمن أهمية مؤسسة الأزهر الجامع والجامعة بعلمائه الأفاضل كونهم الأقدر على نشر الوعي الحقيقى وهذا هو أثمن دور للأزهر فى العلم والتوعية ونشر السلام وخلق حالة حقيقية من الوعى مع الكنيسة، مشيرًا إلى أن الوعي هو عملية مستمرة لبناء الإنسان.

احتفالية كبرى بالأقصر بمناسبة اليوم السنوي للأزهر

وشهد الحفل، عدة فقرات منها كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وفيلم وثائقى عن الأزهر الشريف، وكلمات حول دور المناهج الأزهرية فى بناء الإنسان ونشر القيم الإنسانية، وحديث حول جهود علماء الأزهر فى نشر مبادئ الأخوة الإنسانية، ودور لجان المصالحات وفض المنازعات ووحدات لم الشمل فى نشر السلام المجتمعي، ودور المرأة فى المحافظة على الأسرة ضد التحديات المعاصرة، وبيت العائلة ودوره فى المحافظة والتعاون بين الأزهر والكنيسة، والتعاون المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وجهود الأزهر الشريف فى دعم مبادئ الأخوة الإنسانية حول العالم من خلال بعثاته، ودور أروقة الأزهر فى نشر العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه عبر التاريخ، كما تخللت الكلمات فقرات إنشادية وعرض مواهب أطفال الأزهر.

والإحتفال باليوم السنوي للأزهر، يوافق سنويًا يوم 7 من شهر رمضان المبارك، حيث يوافق هذا العام ذكرى مرور ١٠٨٥ عامًا هجريًّا على افتتاح الجامع الأزهر الشريف يوم الجمعة ٧ رمضان عام ٣٦١ هـ، الموافق ٢١ يونيو عام ٩٧٢ م.

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