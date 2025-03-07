أحمد عرفان موهبة في الإنشاد الديني.. شارك في مسابقة إبداع على مستوى الجمهورية

صوت غير تقليدي، عندما تستمع إليه تنقلك حلاوة الصوت وعزوبة الكلمات إلى عالم روحاني مبدع، وأبدع في انشاده الديني، حتى صعد على مستوى الجمهورية في مسابقة إبداع في مجال الإنشاد الديني، إنه المنشد “أحمد سامي عرفان" عضو في فريق لحن للإنشاد الديني التابع لبيت ثقافة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية، ولمياء حمزة مدير قصر ثقافة تمي الأمديد.

ويروي" أحمد عرفان" إلى "البوابة نيوز" أنه في أواخر العقد العشريني من عمره، تخرج في كلية الأصول الدين قسم من جامعة الأزهر بالمنصورة.

وتابع أنه بدأ الإنشاد منذ ما يقرب من 15 عاما"، وشجعه والداه علي إبراز موهبته، ودعماه لتطوير موهبته، ويستكمل أنه تعلم إلإنشاد من عدة شيوخ ومنهم الشيخ إبراهيم التهامي ومصطفي النجدي.

وأضاف “عرفان"، أنه كان يتدرب على الإنشاد بهدف التصعيد لمسابقة إبداع في مجال الإنشاد الديني، ويتابع أن مسؤولي قصر تمي الامديد دعموا موهبته، فساعدوه للترشح لمسابقة إبداع للإنشاد الديني على مستوى الجمهورية، ويضيف أنه شارك في حفل انشاد ديني بجامعة المنصورة، وكرم من الجامعة.

وتابع "عرفان" أنه شارك في عدة حفلات في ليالي رمضان بالدقهلية، وشارك في حفل انشاد ديني ، مع الشيخ محمود التهامي في مسرح الهناجر.

وأشار إلى أنه عشق المنشد الشيخ محمد عمران والمنشد نصر الدين طوبار فحرص على الاستماع اليهم، والتعلم منهما، ويحلم عرفان بالشهرة والعالمية وتمثيل مصر عالميًا في الانشاد الديني والمشاركة في الدول العربية.