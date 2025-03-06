"ڤودافون مصر" تطلق حملة لدعم المستشفيات الخيرية خلال رمضان

أعلنت ڤودافون مصر، إطلاق حملتها الرمضانية الجديدة "لحظة الأمل دي لحظة بالدنيا" لدعم مرضى القلب والسرطان، بالتعاون مع مستشفى 57357، مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، مستشفى الناس، ومؤسسة بهية. وتهدف الحملة إلى مضاعفة مؤسسة ڤودافون مصر للتبرعات التي سيتم جمعها خلال الشهر الكريم عبر خدمة "سلسلة الخير" من خلال ڤودافون كاش عبر تطبيق "أنا ڤودافون"، مما يعزز من ثقافة العطاء والتبرع الجماعي.

شهدت الحملة توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ڤودافون مصر وأبرز المستشفيات الخيرية في مصر، بحضور قيادات المؤسسة وممثلي المستشفيات، الذين أكدوا أهمية هذا التعاون في تحسين الخدمات الصحية ودعم المرضى.

وأكد المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، أن الحملة تعكس التزام الشركة المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتعزيز دورها في القطاع الصحي، فيما أوضحت السيدة شهدان عرام، الأمين العام للمؤسسة، أن توحيد جهود المستشفيات الخيرية تحت مظلة واحدة يعزز الأثر المجتمعي بشكل ملموس.

من جانبهم، أشاد ممثلو المستشفيات الشريكة بالحملة، حيث أكد الدكتور شريف عبد العال من مستشفى 57357 أهمية الدعم المقدم لعلاج الأطفال، فيما أوضح الدكتور مجدي إسحاق من مؤسسة مجدي يعقوب أن التبرعات ستساعد في إجراء جراحات القلب للأطفال.

كما عبرت ليلى سالم من مؤسسة بهية عن تقديرها لهذا التعاون الذي يدعم صحة سيدات مصر، بينما أكد حاتم الملا من مستشفى الناس أن الحملة ستساهم في توفير العلاج لأكبر عدد من المرضى خلال شهر رمضان.

تعكس هذه الشراكة التزام ڤودافون مصر بدعم المبادرات التنموية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مما يسهم في ترسيخ ثقافة التكافل والتضامن خلال الشهر الكريم.