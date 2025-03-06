محافظ الدقهلية يتفقد مدينة دكرنس ويشيد بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية بمدينة دكرنس، حيث شملت الجولة المرور على عدد من الشوارع والميادين الرئيسية للاطمئنان على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها خدمات النظافة والتموين والتعليم.

وخلال جولته، أشاد المحافظ بالمستوى الجيد الذي لمسه في منظومة النظافة داخل المدينة، مثمنًا جهود العاملين في هذا القطاع، ووجه الشكر للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس ولمسئولي النظافة بالمدينة، مؤكدًا على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على المظهر الحضاري لدكرنس واستمرار الجهود لتمتد لكافة الوحدات القروية لتحقيق رضا المواطنين.

كما وجه بضرورة الاستمرار في أعمال النظافة بشكل دوري والتخلص من أي تجمعات للقمامة حفاظًا على الصحة العامة.



وفي إطار اهتمامه بمتابعة جودة الخدمات التموينية، زار المحافظ أحد المخابز بالمدينة، حصته 38 شيكارة، حيث تفقد عملية إنتاج الخبز وتأكد من التزام المخبز بالمواصفات والجودة المطلوبة.

وأشاد بمستوى الخبز المقدم للمواطنين،ووجه الشكر لصاحب المخبز، إبراهيم السيد محمد ابراهيم ووجه لمكافأته، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة لضمان توفير رغيف خبز جيد للمواطنين، كما وجه الشكر لجميع لعاملين بالمخبز على التزامهم بالمعايير المطلوبة.



وخلال جولته، قام المحافظ بزيارة إحدى المدارس الابتدائية "مدرسة المرسي سيف الدين الابتدائية" بدكرنس لمتابعة سير العملية التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية وأشاد بمستوى النظافة والانضباط داخل المدرسة، ووجه الشكر للإدارة التعليمية وللعاملين على جهودهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.



وخلال الزيارة، أجرى المحافظ حوارًا وديًا مع بعض التلاميذ، وطرح عليهم أسئلة حول تاريخ محافظة الدقهلية، حيث أعرب عن سعادته بإجابة أحد الطلاب إجابة نموذجية، ووجه الشكر لإدارة المدرسة ووجه بمكافأة التلميذ تقديرًا لاجتهاده وحفظه لمعلومات عن تاريخ محافظته، مؤكدًا أن التاريخ جزء أساسي من تكوين الشخصية الوطنية.



كما تفقد المحافظ منافذ بيع السلع مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالاسعار المعلنه عبر الشاشات الالكترونية بالمنافذ الي جانب جوده المعروض من السلع.



وأكد المحافظ خلال جولته لجميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والتنفيذيين، بضرورة الاستمرار في متابعة الخدمات ميدانيًا والاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، تحقيقًا لمبدأ الفاعلية والفورية الذي يستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن محافظة الدقهلية تسعى دائمًا إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأن الجهود مستمرة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المراكز والمدن وان جولاته الميدانية مستمرة بجميع انحاء المحافظة.