إنفينيكس تكشف عن تقنيات الشحن بالطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي خلال MWC 2025

أعلنت إنفينيكس، العلامة التجارية الرائدة في عالم التكنولوجيا، أحدث ابتكاراتها في معرض MWC 2025، حيث قدمت تقنية SolarEnergy-Reserving التي تتيح شحن الهواتف باستخدام الضوء المحيط، بالإضافة إلى E-Color Shift 2.0 التي تمنح المستخدمين تجربة تخصيص ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تركز إنفينيكس على الاستدامة من خلال تقنية الشحن بالطاقة الشمسية، التي تعتمد على خلايا ضوئية متطورة لتحويل الضوء المحيط إلى طاقة كهربائية قابلة للتخزين، مما يتيح للمستخدمين مصدر طاقة مستدام دون الحاجة إلى الشحن التقليدي. كما قدمت الشركة تقنية Sunflower المستوحاة من حركة النباتات تجاه الضوء، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الشحن اللاسلكي من مصادر الإضاءة المختلفة.

وفي مجال التخصيص، توفر E-Color Shift 2.0 للمستخدمين القدرة على تغيير تصميم هواتفهم بشكل ديناميكي وفقًا للعوامل المحيطة مثل الطقس والإضاءة وخلفية الشاشة، مما يتيح تجربة استخدام أكثر تفاعلية وشخصية.

وأكد توني تشاو، المدير العام لإنفينيكس، أن هذه الابتكارات تعكس التزام الشركة بتقديم حلول تقنية متطورة تتكيف مع أسلوب حياة المستخدمين، وتوفر تجربة ذكية ومستدامة تعزز من كفاءة الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل تطوير تقنيات جديدة تلبي احتياجات المستقبل.